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إقتصاد
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات.. هذا هدفه
Lebanon 24
11-12-2023
|
08:29
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أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا بتشكل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الاثنين.
وسيحل الصندوق الذي سيتولى رئاسته الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، محل حكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركتي سالك وتاكسي دبي، بحسب البيان.
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كما سيتم إلحاق مؤسسة دبي العالمية بالصندوق، الذي سوف يختص أيضا بإدارة واستثمار حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام لها داخل الدول وخارجها.
ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، وبناء احتياطيات مالية قوية، والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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