انخفاض نسبة إيرادات عمان بأكثر من 9 مليارات ريال

انخفضت نسبة الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري نحو 9.8 مليار ريال عماني (25.4 مليار دولار)، بنسبة 17 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية، يوم الاثنين، أن صافي إيرادات الغاز انخفض حتى نهاية أكتوبر الماضي (تشرين الأول) بنسبة 43 في المائة ليبلغ ملياراً و734 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ3 مليارات و51 مليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول 2022.

Advertisement

وأرجعت ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، القائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.



