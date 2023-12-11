Advertisement

إقتصاد

انخفاض نسبة إيرادات عمان بأكثر من 9 مليارات ريال

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1140121-638379326061519233.jpeg
Doc-P-1140121-638379326061519233.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انخفضت نسبة الإيرادات العامة لسلطنة عمان حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري نحو 9.8 مليار ريال عماني (25.4 مليار دولار)، بنسبة 17 في المائة مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022.
وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية، يوم الاثنين، أن صافي إيرادات الغاز انخفض حتى نهاية أكتوبر الماضي (تشرين الأول) بنسبة 43 في المائة ليبلغ ملياراً و734 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ3 مليارات و51 مليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول 2022.
Advertisement
وأرجعت ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز حسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، القائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:54 | 2023-12-11
11:00 | 2023-12-11
08:29 | 2023-12-11
08:00 | 2023-12-11
03:42 | 2023-12-11
03:06 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24