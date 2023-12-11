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إقتصاد

ارتفاع أسعار البصل يثير الجدل في مصر.. قرارات حكومية لضبط سعره

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:00
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أثار ارتفاع أسعار البصل في مصر جدلاً واسعاً، لا سيما بعد أن تجاوز الكيلو عتبة الـ 40 جنيهاً (1.3 دولار أميركي تقريباً)،  ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن عددٍ من القرارات.
خلال اجتماع ترأسه الاثنين كانون الأول رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 آذار المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
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وكان قد تم تشكيل لجنة أخيراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنية بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع

المصدر: أ.ف.ب - سكاي نيوز - العربية
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