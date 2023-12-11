ارتفاع أسعار البصل يثير الجدل في مصر.. قرارات حكومية لضبط سعره

أثار ارتفاع أسعار البصل في مصر جدلاً واسعاً، لا سيما بعد أن تجاوز الكيلو عتبة الـ 40 جنيهاً (1.3 دولار أميركي تقريباً)، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن عددٍ من القرارات.

خلال اجتماع ترأسه الاثنين كانون الأول رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 آذار المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

Advertisement

وكان قد تم تشكيل لجنة أخيراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنية بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع



