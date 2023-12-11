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إقتصاد

شركة "بوش" تنوي صرف 1500 موظف

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:00
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أعلنت شركة "بوش"، الاثنين، أنها تنوي إلغاء ما يصل إلى 1500 وظيفة في موقعين ألمانيين لصناعة أنظمة نقل الحركة في المركبات.
وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس إن تخفيض عدد الوظائف في موقعي فيورباخ وشويبيردينغن في جنوب غرب ألمانيا المقرر اكتماله بحلول نهاية العام 2025، سيؤثر على الأدوار في مجالات التطوير والإدارة والمبيعات.
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وتجري محادثات مع ممثلين عن الموظفين لتجنب الاستغناء عن هؤلاء بسبب ظروف العمل.
وتواجه شركة بوش تغيّرات هيكلية كبيرة فيما يتعلق بأنظمة نقل الحركة، جراء التوجه بشكل متزايد إلى السيارات الكهربائية.
وتستخدم العديد من السيارات الكهربائية ناقل حركة بنظام أكثر بساطة، يتطلب عدد قطع أقل من تلك الموجودة في المركبات العاملة بالوقود.
ويتطلب تحويل الإنتاج بشكل عام استثمارات كبيرة، في حين تتطلب طرق العمل الجديدة عددا أقل من الموظفين.





المصدر: سكاي نيوز عربية
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