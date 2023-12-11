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إقتصاد

مع تزايد المخاوف هكذا أصبحت أسعار النفط

Lebanon 24
11-12-2023 | 16:54
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في ظل  المخاوف المتعلقة بفائض معروض الخام على الرغم من تخفيضات أوبك+ وتراجع الطلب على الوقود العام المقبل، تشهد أسعار النفط استقراراً في السعر العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 75.78 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1427 بتوقيت غرينتش في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 71.16 دولاراً.
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وقفز الخامان بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض.
ومن المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في المعرض العام المقبل.





المصدر: سكاي نيوز عربية
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