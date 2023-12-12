قبيل قرارات الفائدة.. ارتفاع في أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، قبيل الإعلان عن قرارات هامة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم، ووسط شكوك في أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ العام المقبل ستعوض فائض المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط بواقع 0.33 بالمئة إلى 76.28 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يناير 28 سنتا ما يعادل 0.38 بالمئة إلى 71.59 دولار للبرميل.وجرت تسوية كلا العقدين على ارتفاع طفيف الاثنين، إذ ارتفع خام برنت 19 سنتا إلى 76.03 دولارا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 71.32 دولارا.