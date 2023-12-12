على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الثلاثاء ما بين ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89300 و 89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.