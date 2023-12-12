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إقتصاد

قادة الصين يؤكدون وجود تحديات على طريق إنعاش الإقتصاد

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:00
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 أقرّت القيادة الصينية خلال اجتماع مهم عُقد هذا الأسبوع بأن البلاد تواجه "صعوبات وتحديات" على طريق تعافيها الاقتصادي.

 

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "ما زال يتعيّن على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الاقتصاد بشكل أفضل"، وفق ما أفاد الرئيس شي جين بينغ خلال اجتماع لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني.

 
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يأتي الاجتماع السنوي المغلق لصانعي القرارات في بكين في وقت يواجه الاقتصاد الصيني رياحا معاكسة على عدة جبهات، من تراجع طلب المستهلكين وصولا إلى أزمة ديون في قطاع العقارات.

 

وذكرت الوكالة أن كبار القادة اتّخذوا قرارا خلال الاجتماع بشأن "أولويات العمل الاقتصادي في 2024" بينما ألقى شي خطابا.

 

وأوضح التقرير أنه "تمّت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الاقتصاد الصيني حقق تعافيا".

 

وأضاف أن "الظروف المواتية تتجاوز العوامل غير المواتية في تنمية الصين".

 

وتابع أن "الاتجاه الأساسي للتعافي الاقتصادي والتوقعات الإيجابية بعيدة الأمد لم تتغيّر". (وكالات)

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