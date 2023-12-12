Advertisement

إقتصاد

المصريون يتجهون لشراء السلع القديمة بسبب غلاء الأسعار

Lebanon 24
12-12-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1140486-638380090685893236.jpg
Doc-P-1140486-638380090685893236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه المصريون لشراء السلع والأدوات القديمة بسبب ارتفاع صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية عند المصريين.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6 في المائة في شهر تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ35.8 في المائة في تشرين الأول من العام الحالي.
Advertisement
وظل التضخم السنوي يسجل صعوداً لمدة عامين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في أيلول الماضي. والمعدل المسجل في نوفمبر هو الأدنى منذ أيار من العام الحالي.
وراجت تجارة السلع القديمة بسبب موجات الغلاء المتتالية، ما دفع الناس إلى البحث عن السلع الأرخص ثمناً، والأكثر جودة



المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2023-12-12
08:00 | 2023-12-12
03:09 | 2023-12-12
02:11 | 2023-12-12
01:20 | 2023-12-12
23:15 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24