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إقتصاد

شركة روسية تنقل 24 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

Lebanon 24
12-12-2023 | 16:00
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أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، نيتها نقل 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا السبت، وذلك مقارنة مع 42.4 مليون متر مكعب أمس الجمعة.

وكانت "غازبروم"، أكدت الشهر الماضي أن طلب الجانب الصيني للحصول على إمدادات الغاز عبر خط "قوة سيبيريا" تجاوز في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الالتزامات التعاقدية اليومية.
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وأشارت الشركة الروسية إلى أن تلك الإمدادات تتم بموجب اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز بين شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية.


المصدر: عربي 21
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