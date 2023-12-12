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إقتصاد

كيف ستصبح التكلفة الاقتصادية للسفن الإسرائيلية بعد التهديدات الأخيرة ؟

Lebanon 24
12-12-2023 | 23:00
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ستتحمل السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب، كلفة إضافية بسبب إضافة 13 ألف كيلومتر إلى طريقها، بعد تهديد جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي" باستهدافها بسبب الحرب على غزة.

وتواجه السفن المرتبطة بإسرائيل تكاليف إضافية مرتبطة بإعادة توجيه مسارها بعيدا عن مضيق باب المندب، الذي يشهد هجمات تنفذها جماعة الحوثي اليمنية، على كل رحلة بحرية ترتبط بإسرائيل.
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وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جماعة "الحوثي" استهداف سفينة نفطية تابعة للنرويج كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، "بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".
واتخذت عديد شركات الشحن القادمة لإسرائيل، مسار رأس الرجاء الصالح جنوبي "جنوب أفريقيا" ومنها إلى مضيق جبل طارق، وصولا إلى الموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط.



المصدر: عربي 21
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