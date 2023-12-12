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إقتصاد
دولة تخفّض قيمة عملتها بنحو النصف.. كم أصبح سعر الدولار الأميركي الواحد؟
Lebanon 24
12-12-2023
|
23:28
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أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد الليبرالي المتشدد خافيير ميلي الثلاثاء، بعد يومين من تنصيبه، تخفيض قيمة العملة الوطنية بأكثر من 50 بالمئة من قيمتها، ليصبح سعر الدولار الأميركي الواحد أكثر من 800 بيزو.
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وترمي هذه الخطة لإرساء الاستقرار في الاقتصاد الذي يعاني من تضخّم مزمن ومديونية عامّة ضخمة، كما يهدف خفض قيمة البيزو إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الخفض في إطار سلسلة إجراءات "طارئة" أعلن عنها وزير الاقتصاد لويس كابوتو وتشمل خصوصاً تقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل.
وكان الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، قد وعد بعد فوزه بالانتخابات، بعهد جديد لبلده، لكنه حذّر من أن الوضع الاقتصادي "سيسوء" قبل أن يتحسّن إذ لا بدّ من تقشف مؤلم. (سكاي نيوز)
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