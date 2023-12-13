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إقتصاد

قمة "كوب 28" تتوصل إلى اتفاق بشأن الوقود الأحفوري

Lebanon 24
13-12-2023 | 02:44
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توصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم الأربعاء، إلى اتفاق يمكن أن يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.

وقال سلطان الجابر رئيس مؤتمر كوب28: "يجب أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل الاتفاق إلى أفعال، موضحا أن الاتفاقية لا تكون جيدة إلا بقدر تنفيذها بحسب "رويترز".
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وأضاف: "منحنا العالم خطة للإبقاء على معدل 1.5 درجة مئوية في المتناول". (العربية)
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