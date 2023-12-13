Advertisement

إقتصاد

وزير سعودي رئيساً جديداً لــ اللجنة الدولية لصندوق النقد.. تعرفوا عليه

Lebanon 24
13-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1140943-638381066253674170.jpeg
Doc-P-1140943-638381066253674170.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختار أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، في صندوق النقد الدولي، محمد الجدعان وزير المالية السعودي، رئيساً للجنة لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 4 كانون الثاني 2024.
وقال "صندوق النقد الدولي" في بيان إن الجدعان سيخلف نادية كالفي إرمو، النائبة الأولى لرئيس إسبانيا وزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، التي ترأس اللجنة منذ 3 كانون الثاني 2022.
Advertisement
وذكر البيان أن الجدعان عضو في المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، ومجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
كما يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:45 | 2023-12-14
00:30 | 2023-12-14
23:48 | 2023-12-13
16:09 | 2023-12-13
10:00 | 2023-12-13
08:22 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24