وزير سعودي رئيساً جديداً لــ اللجنة الدولية لصندوق النقد.. تعرفوا عليه

اختار أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية، في صندوق النقد الدولي، محمد الجدعان وزير المالية السعودي، رئيساً للجنة لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 4 كانون الثاني 2024.

وقال "صندوق النقد الدولي" في بيان إن الجدعان سيخلف نادية كالفي إرمو، النائبة الأولى لرئيس إسبانيا وزيرة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي، التي ترأس اللجنة منذ 3 كانون الثاني 2022.

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وذكر البيان أن الجدعان عضو في المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية، ومجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما يرأس وفد السعودية إلى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية.





