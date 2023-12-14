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إقتصاد

المركزي العراقي: واشنطن تستجيب لاحتياجاتنا من الدولار

Lebanon 24
14-12-2023 | 08:00
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أعلن المصرف المركزي العراقي، اليوم، أن الولايات المتحدة وافقت على تلبية العراق بشحنات من الدولارات النقدية في عام 2024.

 

وذكر بيان للمصرف المركزي فنّد فيه نتائج اجتماعاته مع وفد "الاحتياطي الفيدرالي" ووزارة الخزانة الأميركية في دبي، أن ممثلي الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية ثمنوا الجهود التي بذلها المصرف المركزي العراقي خلال عام 2023 لتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

 

وأشار البيان إلى أن اللقاءات أسفرت عن عدد من الاتفاقيات المتعلقة بدعم سياسات المصرف المركزي في توجهه لدعم المصارف العراقية من خلال إقامة علاقات مع المصارف المراسلة والانتقال التدريجي للعمليات لتعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف. وهذا ينسجم مع ما أعلنه المصرف المركزي سابقاً في خطته للخفض التدريجي من الاعتماد على المنصة الإلكترونية وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. 

( الشرق الأوسط)

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