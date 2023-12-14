نقص في المواد الاستهلاكية.. مصر تمدد إيقاف تصدير السكر لعدة أشهر

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مددت الحكومة المصرية اليوم حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، بحسب ما ذكرته الصحيفة الرسمية.وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ.وأدت فجوة إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في بعض المحلات التجارية في مصر وفق "رويترز".يأتي هذا القرار على غرار قرار منع تصدير البصل عقب ارتفاع سعره في الأسواق المصرية.