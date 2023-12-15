Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تحقق ارتفاعاً أمام تراجع الدولار

Lebanon 24
15-12-2023 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1141416-638382264785007969.jpg
Doc-P-1141416-638382264785007969.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة.
وتتجه إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.
Advertisement
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 76.70 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 71.68 دولاراً.
ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2023-12-15
03:25 | 2023-12-15
03:00 | 2023-12-15
02:07 | 2023-12-15
01:24 | 2023-12-15
14:00 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24