أسعار النفط تحقق ارتفاعاً أمام تراجع الدولار

حققت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة.

وتتجه إلى تسجيل أول مكاسب أسبوعية مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 76.70 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت غرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات إلى 71.68 دولاراً.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل.



