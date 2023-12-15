Advertisement

إقتصاد

عوائد بالمليارات.. مصر تتوقع تحقيق أرباحاً هائلة من سوق الكربون

Lebanon 24
15-12-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1141437-638382293968295359.jpg
Doc-P-1141437-638382293968295359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تترقب الحكومة المصرية تحقيق عوائد مليارية من سوق الكربون المستهدف إطلاقها محلياً في الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك بعدما انضمت البورصة المصرية الثلاثاء إلى مبادرة الاتحاد العالمي للبورصات من أجل المناخ، الهادفة للتعاون بين البورصات العالمية لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
Advertisement
وروجت مصر لسوق الكربون، أثناء مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 بالإمارات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الضوابط الخاصة بتداول شهادات الكربون، سواء للشركات المحلية أو العالمية.
ومن المتوقع وفق المصادر أن تُحقق الدولة المصرية عوائد بمليارات الجنيهات من طرح تلك الشهادات في الفترة المقبلة.
ويتراوح سعر بيع طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ الذي خُفِض عن طريق أحد المشروعات من 5 دولارات للطن في الصين، إلى 100 يورو في الأسواق الأوروبية.


المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2023-12-15
03:25 | 2023-12-15
02:07 | 2023-12-15
01:24 | 2023-12-15
01:24 | 2023-12-15
14:00 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24