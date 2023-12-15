بالتزامن مع تراجع التضخم.. المركزي الأوروبي يحافظ على أسعار الفائدة

حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، الخميس، بالتزامن مع تسجيل تراجع التضخم بشكل حاد.

وتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع وهو معيار للائتمان في منطقة اليورو، عند مستواه المرتفع تاريخياً والبالغ 4 بالمئة الذي وصل إليه في أيلول.

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وفي نهاية عام شهد اضطرابات، ترك البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.25 بالمئة، معتبرا أن الضغوط التضخمية مستمرة وأن أسعار الفائدة من المحتمل أن تظل مرتفعة "لفترة طويلة".

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان "استمر تباطؤ التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والمواد الخام المتقلبة منذ تشرين الأول، لكن "الضغوط على الأسعار لا تزال مستمرة ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو الديناميكي في تكاليف وحدات العمل".







