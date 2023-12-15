في هذه الدولة الأوروبية... النشاط الصناعي ينكمش بأسوأ من المتوقع

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سجل النشاط الصناعي في ألمانيا انكماشا بأسوأ من التوقعات خلال كانون الأول الجاري، وذلك بالتزامن مع تقرير صدر عن المركزي الألماني أشار إلى أن اقتصاد البلاد قد ينكمش خلال العام الجاري.وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني خلال كانون الأول مستوى 43.1، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر مستوى 43.2.وقال البنك المركزي الألماني، الجمعة، إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا فحسب في العام المقبل.ويأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في حزيران، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.