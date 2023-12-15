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إقتصاد

المركزي الروسي يرفع الفائدة إلى 16% للحد من التضخم

Lebanon 24
15-12-2023 | 14:00
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قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساسا إلى 16% سنويا.

 
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وجاء في بيان صدر عن المنظم الروسي: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16% سنويا".

 

وأشار إلى أن التضخم السنوي في روسيا تباطأ وبلغ بحلول 11 كانون الأول الجاري 7.1%، بعد أن كان عند 7.5% في تشرين الثاني الماضي.

 

كذلك حسن المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام الجاري ككل ويتوقع أن يصعد الناتج المحلي الإجمالي في 2023 بأكثر من 3%.

 

وعقب إعلان القرار عززت العملة الروسية مواقعها، وجرى تداول الدولار في بورصة موسكو عند 89.74 روبل، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر التسوية السابق.

 

فيما تم تداول العملة الأوروبية عند 98.66 روبل، بانخفاض قدره 15 كوبيكا عن سعر الإغلاق السابق.

 

ويقوم المركزي الروسي بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المتسارع، في البداية تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1%، فيما رفعها في أغسطس الماضي بنسبة 3.5% في ظل تراجع الروبل، وفي أيلول 2023 رفعها بنسبة 1% أيضا، وفي تشرين الأول الماضي زادها المنظم الروسي بمقدار 2% إلى 15%. (وكالات)

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