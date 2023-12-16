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إقتصاد

أسهم أوروبا تحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

Lebanon 24
16-12-2023 | 02:04
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ارتفعت الأسهم الأوروبية، في ختام أسبوع شهد إصدار بنوك مركزية قرارات مهمة بشأن السياسة النقدية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي ويحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ نيسان.
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وأغلق المؤشر داكس الألماني دون تغيير في حين ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة بعد أن سجل كلاهما مستويات قياسية.
 
وتوقع بنك باركليز أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نيسان وأن يصدر تخفيضات متتالية في كل اجتماع للسياسات حتى كانون الأول 2025.

وتأثرت الأسهم بالخسائر التي تكبدها قطاع الرعاية الصحية إذ انخفض سهم شركة جي.إس.كيه ومقرها بريطانيا 2.9 بالمئة.

وقفز سهم شركة سكترا السويدية للتكنولوجيا 8.3 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد إعلان نتائجها للربع الثاني.

وارتفع سهم شركة إي.كيو.تي 4.3 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورغان تصنيف شركة الاستثمار الخاص السويدية إلى "محايد" من "ناقص الوزن".
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