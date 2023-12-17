"سي أم آ سي جي أم" تُعلّق عملياتها في البحر الأحمر

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أعلنت شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية للنقل البحري، أنها علّقت عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر، على غرار مجموعتي "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية، بعد الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)