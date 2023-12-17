Advertisement

إقتصاد

"سي أم آ سي جي أم" تُعلّق عملياتها في البحر الأحمر

Lebanon 24
17-12-2023 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1142223-638384190057104205.jpg
Doc-P-1142223-638384190057104205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية للنقل البحري، أنها علّقت عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر، على غرار مجموعتي "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية، بعد الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)
Advertisement

مواضيع ذات صلة
شركة "OpenAI" تهدد بوقف حساب مطورة "تيك توك" على "ChatGPT"
lebanon 24
17/12/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شركتا اتصالات: بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت للعمل تدريجيا في غزة (الشرق)
lebanon 24
17/12/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "OOCL" للشحن البحري تعلن وقفًا فوريًّا لرحلاتها من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر بسبب "مشاكل عملياتية" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/12/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بصاروخ محطة إرسال تابعة لشركة "mtc" ومحطة اشتراك انترنت في بلدة الطيبة واقتصرت الأضرار على الماديات
lebanon 24
17/12/2023 18:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة

البحر الاحمر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:35 | 2023-12-17
10:00 | 2023-12-17
07:30 | 2023-12-17
02:32 | 2023-12-17
16:00 | 2023-12-16
13:00 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24