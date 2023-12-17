ما مصير الاقتصاد العالمي في ظل تهديدات باب المندب؟

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كتبت "الحرة": لجأت 4 من أكبر خمس شركات شحن حاويات في العالم منذ 15 كانون الأول، وهي "ميرسك" و"أم أس سي" و"هاباغ ليود" و"سي أم أيه سي جي أم"، إلى إيقاف أو تعليق خدماتها في البحر الأحمر، وهو الطريق الذي يجب أن تمر عبره حركة المرور من قناة السويس.وقد حصل ذلك بسبب تصعيد الحوثيين هجماتهم على السفن الناقلة للشحنات العالمية في باب المندب، ما أثار تساؤلات عن مدى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وقناة السويس المصرية.وتمثل هذه الشركات الأربع مجتمعة 53% من تجارة الحاويات العالمية، إلا أن الشركات الأصغر لنقل الحاويات قد تحذو حذوها، بحسب مجلة "إيكونوميست".وأوضح الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس، في حديث مع موقع "الحرة"، أن "هذا سيؤدي إلى مزيد من تأخير سلاسل الإمداد".وباب المندب، الذي يبعد أكثر من الف ميل من غزة، هو مضيق ضيق بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وهو منفذ البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، و"يتدفق من خلاله عادة من 12 إلى 15 في المئة من حجم التجارة البحرية التي تمثل 85 في المئة من إجمالي التجارة العالمية"، بحسب النحاس.والأحد، قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان، إن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة، وإن الهيئة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.ويوما بعد يوم تصبح هذه المنطقة أكثر خطورة، حيث يستهدف الحوثيون في اليمن السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب في هجمات تقول الجماعة المتحالفة مع إيران إنها تستهدف دعم الفلسطينيين في غمرة الحرب بين إسرائيل وحماس.وحذر الحوثيون من أنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، وبعد هذا التحذير، تصاعدت حدة الهجمات، إذ باتت تتم بشكل شبه يومي تقريبا.وتقول صحيفة "إيكونوميست" إنه "في مواجهة المخاطر المتزايدة المتمثلة في إصابة السفن بالشلل ومقتل أطقمها، تتحول صناعة الشحن العالمية إلى وضع الطوارئ".ويعد المضيق أحد أهم المسارات المائية في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا، خاصة النفط الخام والوقود من الخليج المتجه إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد، بالإضافة إلى السلع المتجهة إلى آسيا، بما في ذلك النفط الروسي.يبلغ عرض باب المندب 30 كيلومترا في أضيق نقاطه، مما يجعل حركة الناقلات صعبة ومقتصرة على قناتين للشحنات الواردة والصادرة، تفصل بينهما جزيرة بريم.وترى "إيكونوميست" أن هذه الهجمات سيكون لها تداعيات كبيرة أهمها ما يتعلق بالتأثيرات على الاقتصاد العالمي ودول إقليمية، ومخاطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.وتعد إيرادات قناة السويس مصدر دخل رئيسي لمصر خاصة من العملة الصعبة، فيما تعاني البلاد بالفعل من أزمة مالية حادة.أما إسرائيل، فستتأثر أيضا، لكن بشكل أقل، إذ يمر نحو 5% من تجارتها عبر ميناءها على البحر الأحمر، إيلات.وبالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن الإغلاق المطول لقناة السويس من شأنه أن يرفع تكاليف التجارة مع إعادة توجيه الشحن حول أفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف، إذ ستضطر السفن للإبحار لوقت أطول، كما سترتفع تكاليف التأمين في هذه الحالة.وحتى إغلاق قناة السويس لأيام معدودة قد يؤثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات، إذ لا يزال العالم يتذكر، أزمة جنوح سفينة "إيفر غيفن" عام 2021، مما أدى لإغلاق القناة لستة أيام، وأحدث أزمة في سلسلة التوريد العالمية.وأشار رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، في هذا الصدد إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 تشرين الثاني وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.ويقول النحاس أن "بيان قناة السويس يعني أن مدى تأثيرنا هو 55 سفينة وهو عدد السفن التي تمر في يوم واحد في الشهر".لكنه يشير إلى أن شركات الشحن بدأت منذ يومين فقط تحويل إبحار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.وقال: "ما يحدث سيؤثر على تكاليف مرور السفن، إذ سترفع شركات التأمين من تكلفة التأمين مما سيرفع أسعار الشحن والنقل".وأضاف أن "السفن الصغيرة ستصبح مستهدفة أكثر وربما المتوسطة أيضا، ولذلك ستبحث الشركات عن شاحنات عملاقة تحتوي على تقنيات أكثر تقدما للحماية والتحصينات".وأوضح أن "عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس ستقل، وستكون الحاملات أكبر، ما سيزيد من تكلفة المواد المحملة على هذه السفن".ويشير إلى أن "العالم على أبواب طقس أشد برودة وتغيرات مناخية، ولذلك يهمه جدا المدة الزمنية لتوريد الشحنات وانتظام سلاسل التوريد، بحيث لا يحدث ارتفاع في الأسعار أو تضخم مرة أخرى بعد أن كانت الولايات المتحدة قد بدأت في السيطرة على التضخم والتوقف عن رفع سعر الفائدة".يعتقد النحاس أن هيئة قناة السويس ستقدم تنازلات وعروض تخفيضات حتى تجتذب المزيد من السفن، فضلا عن حشد عدد أكبر من السفن العسكرية المصرية لزيادة الحماية، فضلا عن تواجد مدمرات أميركية وبريطانية في البحر الأحمر من أجل ضمان حرية الملاحة.عبر المضيق نحو 7.80 مليون برميل يوميا من شحنات النفط الخام والوقود في أول 11 شهرا من 2023، ارتفاعا من 6.60 مليون برميل يوميا طوال 2022، وفقا لشركة تحليلات النفط فورتيكسا.ورصدت فورتيكسا عبور 27 ناقلة محملة بالخام أو الوقود يوميا في المتوسط في عام 2023، ارتفاعا من 20 في العام الماضي.قالت إدارة معلومات الطاقة إن 12 بالمئة من إجمالي النفط المنقول بحرا في النصف الأول من 2023، وكذلك ثمانية بالمئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، مرت من باب المندب وخط أنابيب سوميد وقناة السويس."هذه المخاطر هي السبب وراء ميل الولايات المتحدة وحلفائها إلى التحرك. لكن التهديد الحوثي شاق ومعقد"، بحسب "إيكونوميست"، إذ تمتلك الجماعة المدعومة من إيران ترسانة صواريخ عملاقة مضادة للسفن.وليس من الواضح للمسؤولين الغربيين ما إذا كانت إيران هي التي توجه هذه الهجمات، لكن يُعتقد أن الحوثيين يتلقون معلومات استخباراتية عن الشحن من سفن المراقبة الإيرانية في البحر الأحمر. وتتناسب الحملة الواسعة على حركة الشحن مع استراتيجية إيران وذلك من خلال ممارسة ضغوط محسوبة، وتجنب شن هجوم شامل على إسرائيل مع الاعتماد على وكلائها الإقليميين لمهاجمة الدولة العبرية.ومع إغلاق أحد الشرايين التجارية الرئيسية في العالم فجأة، تعمل واشنطن وحلفاؤها على تكثيف نشاطها البحري في الشرق الأوسط، بل وربما تهاجم الحوثيين، من أجل إعادة الإمان للممر الحيوي، بحسب "إيكونوميست".