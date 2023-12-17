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إقتصاد
ارتفاع أسعار النفط... ما علاقة روسيا والحوثيين؟
Lebanon 24
17-12-2023
|
23:22
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ارتفعت أسعار النفط 1% تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 77.24 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل.
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وقال محلل السوق لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور، "ساهم الطقس السيء في روسيا في الافتتاح الأقوى هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن".
وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، ما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعا.
المصدر: الحرة
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