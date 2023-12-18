تراجع سعر الدولار.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

سجل سعر صرف الدّولار صباح اليوم، في السوق الموازية ما بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وكان الدولار قد أقفل مساء أمس ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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