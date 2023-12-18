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إقتصاد
تراجع سعر الدولار.. اليكم تسعيرته صباح اليوم
Lebanon 24
18-12-2023
|
03:13
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سجل سعر صرف الدّولار صباح اليوم، في السوق الموازية ما بين 89350 و 89650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وكان الدولار قد أقفل مساء أمس ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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