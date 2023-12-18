غضب في ألمانيا بعد إلغاء برنامج لدعم السيارات الكهربائية

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واجهت الحكومة الألمانية ردود فعل غاضبة بعدما أنهت بشكل مفاجئ برنامجا لدعم السيارات الكهربائية في ضربة لهذا القطاع المتعثر أصلا.نتج إلغاء البرنامج عن أزمة الميزانية التي شهدتها الحكومة في الفترة الأخيرة.وقالت وزارة الاقتصاد السبت إن الأحد سيكون آخر يوم يمكن للمشترين المحتملين التقدم فيه بطلب للاستفادة من البرنامج الذي يدفع آلاف اليوروهات لكل زبون يشتري سيارة كهربائية.واعترف متحدث باسم الوزارة أن هذا "وضع مؤسف" بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الدعم، لكنه شددت أنه لم يكن أمامهم خيار "لأنه لم يعد هناك ما يكفي من الأموال المتاحة".