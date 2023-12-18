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إقتصاد

شركة جديدة تقرر عدم استلام البضائع الإسرائيلية لهذا السبب

Lebanon 24
18-12-2023 | 09:41
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قررت شركة شحن الحاويات التايوانية "إيفرغرين"، الاثنين، التوقف مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وقالت "إيفرغرين"، إن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيُعَاد توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وكانت شركة "بريتش بتروليوم" النفطية، قد أعلنت أنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.
وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.

وتابع قائلة "في ضوء تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتاً".
وكانت شركات شحن كبرى قد قررت أيضا تجنب المرور في البحر الأحمر مع تزايد هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
 


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المصدر: سكاي نيوز عربية
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