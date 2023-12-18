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إقتصاد

رغم الحرب توقعات بنمو اقتصاد أوكرانيا

Lebanon 24
18-12-2023 | 11:00
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رجحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، الاثنين،  أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بأكثر من خمسة بالمئة في الأشهر الأحد عشر الأولى‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬     
من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 23%
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وأضافت أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 بالمئة العام المقبل و6.8 بالمئة في عام 2025 و6.6 بالمئة في عام 2026.
ولم تنشر هيئة الإحصاء الحكومية بعد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفترة نفسها من عام 2023.
وقالت سفيريدينكو التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "رغم الحرب، يواصل الاقتصاد الأوكراني التعافي. نتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في العام المقبل"


المصدر: سكاي نيوز عربية
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