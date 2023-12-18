أسعار النفط تقفز.. ما السبب؟

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بأكثر من 2 بالمئة، مدعومة بزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مع توقف عدد من شركات النقل البحري، ومنها شركات نقل النفط، عن العبور في البحر الأحمر.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.91 دولارا أو 2.50 بالمئة إلى 78.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.78 دولارا أو 2.48 بالمئة إلى 73.59 دولار للبرميل.



ومضيق باب المندب، هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقا إلى آسيا ومنها النفط الروسي.



وأعلنت شركة "بريتش بتروليوم" النفطية، إنها ستوقف جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا، بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي في اليمن.



وأضافت الشركة في بيان "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية لشركة بريتش بتروليوم.



كما قالت شركة النفط والغاز النرويجية "إكوينور"، إنها ستوجه بعض السفن التي كانت متجهة للبحر الأحمر لمسار بديل.



وقالت مجموعة "فرونت لاين" لناقلات النفط ومقرها النرويج، إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن في الفترة المقبلة. (سكاي نيوز)