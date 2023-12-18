تراجع معظم البورصات الآسيوية

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تراجعت مؤشرات معظم البورصات في آسيا، الاثنين، حيث أدى تجدد بيع أسهم العقارات إلى انخفاض الأسهم الصينية.وخسر مؤشر "نيكاي 225" الياباني 0.8 بالمائة مسجلا 32708.35 نقطة، في حين ارتفع الدولار مقابل الين الياباني وباتت قيمة الدولار الواحد 142.20 ين.وأدى تجدد بيع أسهم العقارات إلى انخفاض الأسهم الصينية. وخسر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.9 بالمائة إلى 16633.98، وانخفض مؤشر (شنغهاي المركب) 0.1 بالمائة إلى 2938.79.في أماكن أخرى بآسيا، انخفض مؤشر (إس آند بي/ إيه إس إكس 200) الأسترالي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7420.30.وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.2 بالمائة إلى 2,569.40 نقطة، بينما انخفض مؤشر (سيت) في بانكوك بنسبة 0.2 بالمائة.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يتتبع شريحة أصغر من سوق الأسهم الأميركية، بنسبة 0.2 بالمائة إلى 37305.16 نقطة، وسجل رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي.وكانت الأسهم ارتفعت بشكل عام الأسبوع الماضي، بعد أن أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إشارة نحو الآمال في إمكانية أن ينهي رفع أسعار الفائدة، والبدء في خفضها في العام الجديد. (روسيا اليوم)