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إقتصاد
السعودية تقرض موريتانيا مبلغاً بقيمة 40 مليون دولار.. من أجل هذا الأمر
Lebanon 24
19-12-2023
|
07:05
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وقعت موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مساء الاثنين، اتفاقاً يقدم بموجبه الصندوق السعودي قرضاً لموريتانيا بقيمة 40 مليون دولار.
وخصص القرض لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.
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ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة الـ160 من أصل 189 دولة، بحسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
المصدر:
عربي 21
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