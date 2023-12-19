الاتحاد الأوروبي يلغي الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية.. كان سببها ترامب

علّق الاتحاد الأوروبي سيعلق حتى نهاية آذار 2025 الرسوم التي فرضها على الواردات الأميركية، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

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ويعد التمديد لمدة 15 شهراً جزءاً من اتفاق تمتنع بموجبه واشنطن أيضاً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، والتي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، مما يؤدي إلى تأجيل النزاع بين الطرفين إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.



