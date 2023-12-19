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إقتصاد

بعد تهديدات الحوثيين.. هل ارتفعت أسعار النفط العالمية؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:49
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بعد مخاوف من اضطراب التجارة العالمية، والتوتر الجيوسياسي ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن صعدت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
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وبحلول الساعة 0137 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 79.29 دولاراً للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.11 دولاراً للبرميل، مرتفعا 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة.
وشكلت واشنطن الثلاثاء قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر، حيث أجبرت هجمات شنها مسلحون يمنيون شركات شحن كبرى على تغيير مساراتها، مما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.
وتعهد الحوثيون بتحدي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة وبمواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر دعما لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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