Advertisement

إقتصاد

أكثر من 100 مليار سعودي.. ارتفاع إيرادات القطاع السياحي في السعودية

Lebanon 24
20-12-2023 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1143227-638386592110926073.jpg
Doc-P-1143227-638386592110926073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت إيرادات القطاع السياحي في السعودية إلى 150 مليار ريال (ما يعادل 40 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بنحو 132 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية، حققت السياحة الوافدة أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 142 بالمئة في أعداد السياح و132 بالمئة في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022.
وسجل إجمالي أعداد السياح من زوار المبيت لكافة الأغراض في النصف الأول من العام 2023 في المملكة 53.6 مليون سائح، بواقع 14.6 مليون سائح وافد، و39 مليون سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 150 مليار ريال بواقع 86.9 مليار ريال من السياحة الوافدة، و63.1 مليار ريال من السياحة المحلية خلال الفترة نفسها.
كما حققت السياحة المحلية ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بمعدل (16 بالمئة) في النصف الأول من العام 2023، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022؛
Advertisement

المصدر: سكاي نيوز

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2023-12-20
02:15 | 2023-12-20
01:53 | 2023-12-20
23:49 | 2023-12-19
22:21 | 2023-12-19
15:30 | 2023-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24