أكثر من 100 مليار سعودي.. ارتفاع إيرادات القطاع السياحي في السعودية

ارتفعت إيرادات القطاع السياحي في السعودية إلى 150 مليار ريال (ما يعادل 40 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بنحو 132 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية.



وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية، حققت السياحة الوافدة أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 142 بالمئة في أعداد السياح و132 بالمئة في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022.

وسجل إجمالي أعداد السياح من زوار المبيت لكافة الأغراض في النصف الأول من العام 2023 في المملكة 53.6 مليون سائح، بواقع 14.6 مليون سائح وافد، و39 مليون سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 150 مليار ريال بواقع 86.9 مليار ريال من السياحة الوافدة، و63.1 مليار ريال من السياحة المحلية خلال الفترة نفسها.