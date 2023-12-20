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إقتصاد

الصين تفاجئ الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة لمدة 5 سنوات

Lebanon 24
20-12-2023 | 01:53
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أبقت الصين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، متماشية مع توقعات الأسواق.
يأتي ذلك بعد أن ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة متوسط الأجل الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من التيسير النقدي في أوائل العام المقبل.
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وقرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام واحد "إل بي آر" (LPR) ولمدة 5 سنوات عند 3.45 بالمئة و4.2 بالمئة على الترتيب.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 28 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الإقراض لسنة واحدة أو لخمس سنوات.
وفاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
حتى الآن هذا العام، خُفِّضَت أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز

المصدر: سكاي نيوز عربية
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