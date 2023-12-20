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إقتصاد
أسعار النفط تُواصل ارتفاعها
Lebanon 24
20-12-2023
|
05:27
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تُواصل أسعار النفط ارتفاعها، وفي هذا السياق، صعدت عقود "برنت" في تعاملات اليوم الأربعاء، فوق مستوى 80 دولارا للبرميل في ظل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات الذهب الأسود.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 80.02 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.01% عن سعر الإغلاق السابق، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية تشين الثاني 2023.
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وتم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.8 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.2% عن سعر التسوية السابق. (روسيا اليوم)
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