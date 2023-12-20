الإهتمام الذي تحتاجه سيّارتكم تجدونه في زيوت "كوارتز"

إنّ السيّارة هي شريك حياتنا اليوميّ، وهي تحتاج إلى الإهتمام والرعاية المستمرّة حتّى تستمرّ في أداء مهمّتها على أكمل وجه.

ومن أهمّ الأمور التي تحتاجها السيّارة زيت المحرّك الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية المحرّك وتعزيز أدائه.

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إذا كنت تبحث عن أفضل زيت محرّك لسيّارتك، فإنّ زيوت كوارتز هي الخيار الأمثل لك، فهذه الزيوت هي من إنتاج شركة توتال للطاقات، وهي شركة رائدة في مجال زيوت المحرّكات على مستوى العالم.

تتميّز زيوت كوارتز بالعديد من المزايا، من أهمها:

- حماية ممتازة للمحرّك: تعمل زيوت كوارتز على حماية المحرّك من التآكل والحرارة، مما يساعد على إطالة عمره.

- أداء مثالي: تساهم زيوت كوارتز في تعزيز أداء المحرّك، مما يساعد على زيادة القوة.

- كفاءة عالية: تتميّز زيوت كوارتز بكفاءة عالية، مما يساعد على توفير الوقود.

تتوفّر زيوت كوارتز في مجموعة واسعة من الأنواع التي تلبّي كافة إحتياجات السيّارات.

ومؤخرًا، أعلنت "توتال للطاقات ماركتينغ" لبنان عن تجديد إتفاقيّة الشراكة مع "SIDIA" و"NATCO" و"Centradis"، الوكلاء الحصريّون لـ"بيجو" و"سيتروين" و"كيا" في لبنان.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الشركات في مجال تأمين زيوت كوارتز عالية الجودة لجميع أنواع السيّارات لديهم.

هذه الشراكة تعكس إلتزام شركات "SIDIA" و"NATCO" و"Centradis"، المستمرّ بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لزبائنها في لبنان.

إنّ زيوت كوارتز هي الخيار المثالي للحفاظ على أداء السيّارات في أفضل حالة، لذلك حصلت هذه الشراكة لتأمين هذه الزيوت حصريّاً في جميع مراكز الخدمة لدى "SIDIA" و"NATCO" و"Centradis".

وتُؤكّد هذه الإتفاقيّة إلتزام الأطراف المشترك بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لزبائنهم. فإنّ الجودة في أيامنا تُعتبر من أولى أولويّات الزبائن الذين يبحثون عن راحة البال أكثر من أي وقت مضى وزيوت كوارتز هي المنتج الأنسب في نيل ثقة ورضا الزبائن في لبنان.