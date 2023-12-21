النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأميركية

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تراجعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة الخميس، متجهة لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام إذ طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية على القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.تحرك الأسعاربحلول الساعة 0303 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 79.48 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا عند 74 دولارا للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.