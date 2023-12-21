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إقتصاد
بسبب هذه المشكلة.. تويوتا تستدعي مليون سيارة في أميركا
Lebanon 24
21-12-2023
|
03:27
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هوى سهم تويوتا 5.6 بالمئة في بورصة طوكيو، قبل أن يغلق على انخفاض بأربعة بالمئة إثر إعلان عملاق صناعة السيارات الياباني "تويوتا" أنّه استدعى حوالى مليون سيارة من ماركتي تويوتا وليكزس في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.
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ووفقاً لإشعار الاستدعاء الذي نشرته مجموعة تويوتا على موقعها الإلكتروني، فإنّ أجهزة الاستشعار الموجودة في مقعد الراكب الأمامي في المركبات المعنية قد يكون بها عيب في التصنيع قد يتسبب في حدوث ماسّ كهربائي.
وأوضحت المجموعة أنّ هذا العيب "لا يسمح للجهاز بتقييم وزن الراكب بشكل صحيح وقد لا تنتفخ الوسادة الهوائية كما ينبغي في بعض الحوادث، مما يزيد من خطر الإصابة".
ويعود تاريخ الطرازات المعنية بقرار الاستدعاء إلى الفترة الممتدّة من 2020 إلى 2022. والطرازات المعنية من ماركة تويوتا تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة راف4 وهايلاندر وطرازي كورولا وكامري.
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