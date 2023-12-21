دورة التشديد الصارمة "ستنتهي قريباً".. هذا ما فعله البنك المركزي في هذه الدولة

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رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5 بالمئة كما كان متوقعا، وأشار إلى أن دورة التشديد الصارمة ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".ورفع البنك الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع 3400 نقطة منذ حزيران عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي لتنفيذ تحول حاد نحو سياسات تقليدية بصورة أكبر.ورفع المركزي التركي الفائدة 500 نقطة أساس في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه قال الشهر الماضي إن التشديد سينتهي قريبا.وبعدما خفض الوتيرة إلى النصف، اليوم الخميس، أشار البنك إلى أن "التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لوضع الأساس لمسار تراجع التضخم".ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 62 بالمئة الشهر الماضي إلى ما يتراوح بين 70 و75 بالمئة في مايو، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 36 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل عندما يؤدي التشديد إلى تهدئة الأسعار.وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في تشرين الثاني على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة. وفي تشرين الأول، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.