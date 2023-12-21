Advertisement

إقتصاد

دورة التشديد الصارمة "ستنتهي قريباً".. هذا ما فعله البنك المركزي في هذه الدولة

Lebanon 24
21-12-2023 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1143757-638387666295095982.jpg
Doc-P-1143757-638387666295095982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس إلى 42.5 بالمئة كما كان متوقعا، وأشار إلى أن دورة التشديد الصارمة ستنتهي "في أقرب وقت ممكن".

ورفع البنك الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع 3400 نقطة منذ حزيران عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك المركزي لتنفيذ تحول حاد نحو سياسات تقليدية بصورة أكبر.
Advertisement

ورفع المركزي التركي الفائدة 500 نقطة أساس في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه قال الشهر الماضي إن التشديد سينتهي قريبا.

وبعدما خفض الوتيرة إلى النصف، اليوم الخميس، أشار البنك إلى أن "التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لوضع الأساس لمسار تراجع التضخم".

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 62 بالمئة الشهر الماضي إلى ما يتراوح بين 70 و75 بالمئة في مايو، قبل أن يتباطأ إلى حوالي 36 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل عندما يؤدي التشديد إلى تهدئة الأسعار.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63 بالمئة في تشرين الثاني على أن يُنهي العام عند 67 بالمئة. وفي تشرين الأول، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36 بالمئة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:00 | 2023-12-21
08:37 | 2023-12-21
03:55 | 2023-12-21
03:27 | 2023-12-21
03:14 | 2023-12-21
01:43 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24