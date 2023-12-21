البنك الدولي يتوقع حدوث ركود اقتصادي في لبنان لهذا السبب

توقّع البنك الدولي، الخميس، أن يتسبب التصعيد في غزة بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم الترجيحات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد التي تشهد أزمة.

وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلاً لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول.

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وأوضح البنك في تقرير له أن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.

وجاء في تقرير البنك الدولي "قبل تشرين الأول 2023، كان مـن المتوقع أن يسجل الاقتصاد لأول مرة منذ عام 2018، نمواً طفيفاً في عام 2023 بنسبة 0.2 بالمئة. ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقـق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين".

المصدر: سكاي نيوز