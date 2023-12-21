أسعار النفط تهبط بسبب انسحاب هذه الدولة

هبطت أسعار النفط، الخميس، دولاراً واحداً تقريباً بعد إعلان أنغولا انسحابها من منظمة "أوبك، ما أثار تساؤلات حول جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 17:20 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، بما يعادل 1.18 بالمئة، إلى 78.76 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 96 سنتا، بما يعادل 1.29 بالمئة، إلى 73.26 دولار.

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وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار بفعل أنباء عن خطط أنغولا لترك أوبك.



المصدر: سكاي نيوز