أسعار المحروقات الى مزيد من الانخفاض... هكذا أصبحت!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:



- بنزين 98 أوكتان: 1526.000 ليرة.

- المازوت: 1476.000 ليرة.

Advertisement - الغاز: 940.000 ليرة. - بنزين 95 أوكتان: 1487.000 ليرة.- بنزين 98 أوكتان: 1526.000 ليرة.- المازوت: 1476.000 ليرة.- الغاز: 940.000 ليرة.