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إقتصاد
أسعار المحروقات الى مزيد من الانخفاض... هكذا أصبحت!
Lebanon 24
22-12-2023
|
01:42
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1487.000 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 1526.000 ليرة.
- المازوت: 1476.000 ليرة.
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- الغاز: 940.000 ليرة.
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