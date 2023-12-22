Advertisement

إقتصاد

كيف يؤثر "أوبك" على أسعار البنزين

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1144028-638388341859963320.jpeg
Doc-P-1144028-638388341859963320.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن تحالف "أوبك+" عن خفض إضافي للإمدادات في 2024، ومع ذلك تراجعت أسعار النفط على نحو غير متوقع.
وكشف ذلك عن تراجع سيطرة التحالف على السلعة الأكثر تداولاً في العالم، فسعر النفط هو العامل الأهم في تحديد المبلغ الذي يدفعه قائدو السيارات في محطات الوقود.
Advertisement
ويعود ذلك إلى إخفاق "أوبك+" وحلفائه في رفع أسعار النفط يعني أن تكاليف البنزين ستكون مرشحة لانخفاض أكبر، وتراجع سعر البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة شهرين متتاليين، قبل أن يتوقف الانخفاض في أواخر تشرين الثاني.
وبحسب البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأميركية، بلغ متوسط سعر البنزين نحو 86 سنتاً للتر (3.246 دولارات للغالون) في 29 نوفمبر، ما يعد انخفاضاً بأكثر من 7% عن الفترة نفسها في العام الماضي.
وعندما ترتفع أسعار النفط، يميل مالكو محطات البنزين إلى الامتناع من رفع أسعار بيع التجزئة لأطول فترة ممكنة للتنافس على العملاء ،لكن عندما تبدأ أسعار بيع الجملة الانخفاض، يتجه بائعو التجزئة للإبقاء على الأسعار المرتفعة بمحطات البنزين لتعويض الضرر السابق على أرباحهم. لذلك؛ عادةً ما يوجد تأخر في حركة الأسعار بمحطات الوقود، مقارنة بالنفط.


المصدر: الشرق
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:09 | 2023-12-22
03:10 | 2023-12-22
02:32 | 2023-12-22
01:42 | 2023-12-22
23:00 | 2023-12-21
16:34 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24