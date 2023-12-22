استقرار سعر الدولار وسط ترقب بيانات التضخم

مع ترقب صدور بيانات أساسية للتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، استقر الدولار فوق أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، اليوم الجمعة.

ولامس الدولار أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار النيوزيلندي وأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يتحول للارتفاع في وقت لاحق من الجلسة.

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وهبط الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.27 بالمئة مسجلا 0.6277 دولار أميركياً بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 0.6298 دولاراً أميركياً. وارتفع اليورو مسجلا 1.10125 دولار قبل أن يتراجع 0.12 بالمئة إلى 1.0996.

ومن المقرر أن يصدر الجمعة تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) للتضخم الحقيقي وتشير التوقعات إلى ارتفاعه 3.3 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 3.5 بالمئة في تشرين الأول.



المصدر: سكاي نيوز