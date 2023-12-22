Advertisement

إقتصاد

استقرار سعر الدولار وسط ترقب بيانات التضخم

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1144034-638388359441755506.jpg
Doc-P-1144034-638388359441755506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع ترقب صدور بيانات أساسية للتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، استقر الدولار فوق أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، اليوم الجمعة.
ولامس الدولار أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار النيوزيلندي وأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن يتحول للارتفاع في وقت لاحق من الجلسة.
Advertisement
وهبط الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.27 بالمئة مسجلا 0.6277 دولار أميركياً بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 0.6298 دولاراً أميركياً. وارتفع اليورو مسجلا 1.10125 دولار قبل أن يتراجع 0.12 بالمئة إلى 1.0996.
ومن المقرر أن يصدر الجمعة تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) للتضخم الحقيقي وتشير التوقعات إلى ارتفاعه 3.3 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 3.5 بالمئة في تشرين الأول.

المصدر: سكاي نيوز
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:09 | 2023-12-22
03:10 | 2023-12-22
02:27 | 2023-12-22
01:42 | 2023-12-22
23:00 | 2023-12-21
16:34 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24