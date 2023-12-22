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إقتصاد

ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟

Lebanon 24
22-12-2023 | 10:30
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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