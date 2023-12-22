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إقتصاد

الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر

Lebanon 24
22-12-2023 | 14:20
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تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية، مساء اليوم الجمعة، مسجلا أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في تشرين الثاني.


هبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.13 بالمئة إلى 101.65 وهو أدنى مستوى له منذ أواخر تموز.
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وانخفض المؤشر بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين ويتجه لإنهاء العام على تراجع يقل قليلا عن 2 بالمئة.


كذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.2728 دولار أميركي مع استيعاب المتداولين للبيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع، ولكن تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بالخفض.


وارتفع الدولار مقابل الين في أحدث تعاملات بنسبة 0.18 بالمئة إلى 142.37 ين، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان بشكل حاد في تشرين الثاني.


وجرى تداول الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر على ارتفاع خلال اليوم. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.6811 دولار أميركي بعد أن لامس في وقت سابق 0.6825 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ تموز.


وجرى تداول الدولار النيوزيلندي على ارتفاع 0.24 بالمئة عند 0.6309 دولار أمريكي، وهو أيضا أعلى مستوى في خمسة أشهر.
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