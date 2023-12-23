Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط تصعد 3% في أسبوع وسط هجمات البحر الأحمر

Lebanon 24
23-12-2023 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1144442-638389263821599401.jpg
Doc-P-1144442-638389263821599401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجعها يوم الجمعة، وذلك بعد صعودها بأقل من واحد بالمئة الأسبوع الماضي.

التراجع الذي شهدته الأسعار في جلسة الجمعة، قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد، جاء وسط توقعات بأن تزيد أنغولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت خلال الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأميركي ومخاوف من أن ترفع هجمات جماعة الحوثي على السفن تكاليف الإمدادات.
Advertisement
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة 32 سنتا أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 79.07 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.56 دولار عند التسوية.

ويعني هذا ارتفاع الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع. 
وأعلنت المزيد من شركات النقل البحري أنها ستتجنب البحر الأحمر بسبب الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي على السفن والتي تقول إنها تأتي في إطار الرد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتسببت الهجمات في اضطرابات لحركة العبور في قناة السويس التي يمر منها حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.

وفي أفريقيا، يمكن لقرار أنغولا الانسحاب من أوبك أن يفتح الطريق، من ناحية أخرى، أمام بكين لزيادة الاستثمار في قطاع النفط وغيره في البلاد. وتنتج أنغولا نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا، بحسب وكالة رويترز.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:18 | 2023-12-23
23:30 | 2023-12-22
22:16 | 2023-12-22
14:20 | 2023-12-22
10:30 | 2023-12-22
08:06 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24