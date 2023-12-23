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إقتصاد
روسيا تزيد رسوم نقل النفط التي تدفعها لروسيا البيضاء
Lebanon 24
23-12-2023
|
12:00
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أعلنت صحيفة كوميرسانت الروسية، أن موسكو ستزيد رسوم النقل التي تدفعها إلى روسيا البيضاء لضخ النفط إلى أوروبا عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروجبا بنسبة 10.2 بالمئة بدءا من شباط.
وذكرت الصحيفة أن شركة ترانسنيفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية اتفقت على الزيادة مع روسيا البيضاء التي كانت تأمل في بادئ الأمر أن تكون نسبة الزيادة 14.5 بالمئة.
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ويُضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروجبا إلى هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، وهي دول ستواجه مصافيها ارتفاعا في الأسعار بسبب زيادة رسوم النقل، أما الفرع الشمالي، فيحمل النفط من كازاخستان إلى ألمانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحرا من روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا. لكن هذا الحظر لا ينطبق على الشحنات المرسلة عبر خط أنابيب دروجبا.
وقال نيكولاي توكاريف رئيس ترانسنيفت يوم الأربعاء إن جمهورية التشيك وسلوفاكيا، اللتين تعتبرهما موسكو دولتين "غير صديقتين" بسبب دعمهما لفرض عقوبات على روسيا، تقدمتا بطلبين إلى الاتحاد الأوروبي لتمديد إعفائهما من حظر استيراد النفط الروسي.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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